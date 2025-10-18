Galaxia, medalla de oro de la Universidad

La Editorial Galaxia recibió la medalla de oro de la Universidad de Vigo en reconocimiento a su compromiso «inquebrantable» con la lengua y la cultura gallega. Al acto celebrado en el paraninfo del edificio Ernestina Otero y presidido por el rector, Manuel Reigosa, asistieron numerosos representantes, tanto de la propia comunidad universitaria, como del panorama cultural y político gallego, entre ellos el conselleiro de Cultura de la Xunta, José López Campos, y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

En nombre de la UVigo, Manuel Reigosa hizo entrega de la medalla de oro y el diploma acreditativo al actual presidente de Galaxia, Antón Vidal Andión, quien había sido máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la institución académica viguesa e integrante de su primer equipo de gobierno, liderazgo por Luis Espada, quien también acudió al acto. «Hoxe recibimos este galardón non só como un recoñecemento ao pasado da editorial, senón tamén como un convite a seguir traballando con ilusión e responsabilidade no presente e no futuro. A seguir sendo ponte entre xeracións, entre autores e lectoras, entre o país que fomos e o que queremos seguir construíndo», destacó emocionado Vidal Andión, tras manifestar «a máis fonda gratitude» por haber considerado este proyecto merecedor de este galardón.

Por su parte, el rector Manuel Reigosa, recordó que la Universidad de Vigo desde su creación quiso siempre apostar por una sociedad «aberta, plural e democrática», y desde sus pilares tuvo claro, igual que lo había hecho Galaxia, que Galicia tenía que hacer un resurgimiento, lo que, desde su punto de vista, no sólo significa cuidar de una «herdanza fantástica, a nosa lingua e a nosa cultura, que estivemos a piques de perder», sino también seguir trabajando, «forzando a máquina» para en estos instantes complicados para el idioma «facer mellor as cousas».