La Diputación ofrece financiación al Concello para un campo de béisbol en la ciudad
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ofrecerá al Ayuntamiento de Vigo la financiación necesaria —con cargo al convenio anual que ambas administraciones firman cada año por un valor de 5 millones de euros— para dotar a la ciudad de un campo de béisbol en el que el Trasnos BC pueda disputar sus partidos como local.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo