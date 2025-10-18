La Diputación ofrece financiación al Concello para un campo de béisbol en la ciudad

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ofrecerá al Ayuntamiento de Vigo la financiación necesaria —con cargo al convenio anual que ambas administraciones firman cada año por un valor de 5 millones de euros— para dotar a la ciudad de un campo de béisbol en el que el Trasnos BC pueda disputar sus partidos como local.