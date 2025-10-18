El Concello renueva su plan antirruido con el «ejemplo» de la avenida de Madrid

La junta de gobierno local de Vigo aprobó ayer la revisión del Plan de Acción contra el Ruido, con una inversión prevista de 26 millones de euros para los próximos cinco años, aunque el alcalde, Abel Caballero, aseguró que superará los 100 millones. El regidor olívico señaló que este instrumento se enmarca en la actuación municipal para hacer de Vigo «una ciudad más sostenible, más habitable, más accesible». Una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrirá un plazo de un mes para la presentación de alegaciones y, a partir de ahí, se elaborará un «proyecto conjunto» definitivo.

Ahora, con la revisión del Plan de Acción, se prevén actuaciones como las recogidas para las Zonas de Bajas Emisiones, donde se limitará la velocidad a 20 km/h, las obras de mejora previstas en Gran Vía o el entorno de la VG-20, actuaciones del programa Vigo Vertical, la continuidad de la peatonalización de la Porta do Sol con el túnel bajo la plaza y Elduayen, o implementación de «asfaltado acústico».

Tras recalcar que el Ayuntamiento lleva años de adelanto con medidas para mejorar el confort acústico en la ciudad, Caballero explicó que se estudian medidas a medio y largo plazo, como restringir la circulación de vehículos pesados, reducir a 20 km/h la velocidad en zonas de alta concentración de personas o mejorar la señalización viaria. Así, la nueva Avenida de Madrid será un «ejemplo» de esa forma de reducir ruidos en la ciudad.

El operador turístico Altezza Travel ya situó a Vigo como la tercera ciudad de España con menos decibelios.