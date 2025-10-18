Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cáncer de ‘tomarse a pecho’

Intervinientes en el acto, ayer. | Pablo H. Gamarra |

La Asociación Española presentó ayer su campaña de este año: ‘Nos lo tomamos a pecho’. Fue hecha por las propias pacientes y eligieron este lema para visibilizar que muchas veces su entono no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad. Para concienciar sobre ello, el lunes se instalarán mesas informativas por la mañana en los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, así como en La Farola.

