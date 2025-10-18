Alerta vecinal tras salir una gran columna de humo de una vivienda en Vigo

Una gran columna de humo alertó esta tarde a los vecinos de la Avenida das Camelias, en Vigo. Las llamas procedían de una vivienda situada en la calle Romil que da precisamente a la avenida.

El suceso ocurrió alrededor de las 17.00 horas de esta tarde en un quinto piso del inmueble número 88 de Romil, cuya fachada principal limita con la Praza 8 de Marzo. No ha habido que lamentar heridos, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Hasta el punto, acudieron los Bomberos de Vigo.