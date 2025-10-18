Alerta vecinal tras salir una gran columna de humo de una vivienda en Vigo
El incendio se originó en un edificio de la Rúa Romil que da a la Avenida das Camelias
E. V. | E. M.
Una gran columna de humo alertó esta tarde a los vecinos de la Avenida das Camelias, en Vigo. Las llamas procedían de una vivienda situada en la calle Romil que da precisamente a la avenida.
El suceso ocurrió alrededor de las 17.00 horas de esta tarde en un quinto piso del inmueble número 88 de Romil, cuya fachada principal limita con la Praza 8 de Marzo. No ha habido que lamentar heridos, según han informado a FARO fuentes oficiales.
Hasta el punto, acudieron los Bomberos de Vigo.
