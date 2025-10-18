Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta vecinal tras salir una gran columna de humo de una vivienda en Vigo

El incendio se originó en un edificio de la Rúa Romil que da a la Avenida das Camelias

El humo sale de forma abundante de una de las ventanas de la vivienda.

E. V. | E. M.

Una gran columna de humo alertó esta tarde a los vecinos de la Avenida das Camelias, en Vigo. Las llamas procedían de una vivienda situada en la calle Romil que da precisamente a la avenida.

El suceso ocurrió alrededor de las 17.00 horas de esta tarde en un quinto piso del inmueble número 88 de Romil, cuya fachada principal limita con la Praza 8 de Marzo. No ha habido que lamentar heridos, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Hasta el punto, acudieron los Bomberos de Vigo.

