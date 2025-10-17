De vuelta al ‘cole’ que lo hizo ser ‘profe’

Todas las asignaturas de una carrera son importantes, pero nada como las prácticas para saber si realmente esa profesión es para uno. En el caso del vigués Miguel Encisa, tan solo un mes en el campo de batalla le ha valido para reafirmar su vocación. «Un 10 de 10», relata, feliz, este joven. A sus 22 años recuerda que hace tan solo diez estaba sentado en los pupitres que ahora mira de frente, desde la mesa del profesor. Y lo dice literalmente, porque está realizando las prácticas del Grado de Educación Primaria en el mismo colegio en el que estudió y en el que nació su vocación por la docencia, el CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro.

El estudiante en prácticas, Miguel Encisa. / Alba Villar

Como él, un centenar de estudiantes de la Escuela Universitaria CEU de Magisterio de la UVigo pasaran su primera prueba de fuego en las aulas; desde el pasado 18 de septiembre y hasta el próximo 13 de marzo, pondrán a prueba todo lo aprendido durante los años de carrera ante el público más exigente: los alumnos. Eso sí, bajo la mirada y supervisión de los profesores titulares. En el caso de Miguel, cuenta con una mentora muy especial: la directora del CEIP Pintor Laxeiro, Esther Rodríguez, quien le dio clase en 5º y 6º de Primaria. «Estar ahora sentado en la misma silla en la que estaba hace años mi profesora es un orgullo», cuenta Encisa.

Miguel Encisa junto Esther Fernández, directora del CEIP Pintor Laxeiro / Alba Villar

El joven reconoce que este mes ejerciendo como docente ha «superado las expectativas» aunque no era consciente de la diversidad que se encontraría en el aula. «La etapa de la teoría y del estudio es muy distinta a lo que te encuentras luego en las clases; al final cada niño es un mundo. Es un salto brutal. No es solo explicar la materia; no era consciente de la diversidad que hay en cada clase», explica este futuro docente en prácticas, quien al haber estudiado también la mención de Audición y Lenguaje cuenta con una especial sensibilidad hacia el alumnado con necesidades educativas especiales. «Aunque haya niños con un mismo cuadro, un mismo diagnóstico, son completamente distintos. Cada uno tiene sus características y sus particularidades», matiza.

Encisa, durante una clase / Alba Villar

Esta primera toma de contacto con un centro educativo también le ha permitido conocer las nuevas herramientas didácticas y metodologías arraigadas a las TIC. «Creo que la información les llega mucho mejor a través de estos dispositivos; su implementación en las aulas se está haciendo bien. Cuando les das una explicación con el apoyo de Youtube se asombran y aprenden. Yo me fui de este colegio con 12 años y ahora tengo 22. Está totalmente modernizado. ¡Ojalá haber tenido yo esto de pequeño!», bromea Encisa.

Opositar

Su idea al término de estas prácticas y del Trabajo de Fin de Grado pasa por estudiar una oposición. «Lo que más lamento de la carrera es que no hayamos tenido más información sobre esto», concluye el joven.

Sus prácticas, al igual que del resto de sus compañeros, han sido coordinadas por María de Carmen Rodríguez, quien explica que muchos alumnos preferirían no demorar sus prácticas al último curso de la carrera. «Muchas veces la teoría no va de la mano con lo que luego son las clases; piden no esperar a 4º curso para las prácticas, poder familiarizarse antes», comenta la responsable.