El vigués Marcos González aspira a convertirse en el mejor barista del mundo
El tricampeón nacional peleará en Milán por hacer el mejor café con una receta única y muy trabajada que hermana a Panamá, Colombia y Asturias
Mañana se celebra el mundial de baristas y Marcos González, barista de Delikia y responsable de la marca Root Café, es el representante de España en el Campeonato Mundial de Baristas, que trascurrirá del 17 al 21 de octubre en Milán. Sus credenciales son haber sido el mejor barista de España tras vencer a 18 de los mejores profesionales del café del país en el Campeonato Nacional de Baristas 2025, lo que le permitió representar al país en el campeonato más importante de la industria del café.
Marcos elabora uno de los mejores cafés del mundo; y en su laboratorio, lo va a demostrar, recalca que en la competición tiene que «hacer cuatro expresos, cuatro bebidas con leche y cuatro cócteles. Todo ello en 15 minutos y tenemos que transmitir todo el proceso desde el origen hasta que llegue a nuestra taza», lo que supone un reto mayúsculo con el que evalúan al que será el mejor barista en el mundo.
Detrás de estas gotas perfectas en sabor y aroma han pasado 8 años de trabajo. Donde se fue hasta un pueblo recóndito de Colombia para crear un producto único. Una receta con la que quiere ganarse a un jurado, y coronarse como el mejor barista del mundo. Se define como un apasionado del café; y nos anima al resto a que de alguna manera ejerzamos de baristas.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo