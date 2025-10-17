El vigués Marcos González aspira a convertirse en el mejor barista del mundo

Mañana se celebra el mundial de baristas y Marcos González, barista de Delikia y responsable de la marca Root Café, es el representante de España en el Campeonato Mundial de Baristas, que trascurrirá del 17 al 21 de octubre en Milán. Sus credenciales son haber sido el mejor barista de España tras vencer a 18 de los mejores profesionales del café del país en el Campeonato Nacional de Baristas 2025, lo que le permitió representar al país en el campeonato más importante de la industria del café.

Marcos elabora uno de los mejores cafés del mundo; y en su laboratorio, lo va a demostrar, recalca que en la competición tiene que «hacer cuatro expresos, cuatro bebidas con leche y cuatro cócteles. Todo ello en 15 minutos y tenemos que transmitir todo el proceso desde el origen hasta que llegue a nuestra taza», lo que supone un reto mayúsculo con el que evalúan al que será el mejor barista en el mundo.

Detrás de estas gotas perfectas en sabor y aroma han pasado 8 años de trabajo. Donde se fue hasta un pueblo recóndito de Colombia para crear un producto único. Una receta con la que quiere ganarse a un jurado, y coronarse como el mejor barista del mundo. Se define como un apasionado del café; y nos anima al resto a que de alguna manera ejerzamos de baristas.