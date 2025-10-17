La UVigo convoca un consello sobre Medicina
El debate y la aprobación, si procede, del posicionamiento sobre la titulación de Medicina es el único punto del orden del día de la sesión extraordinaria del Consello de Goberno que el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa. ha convocado para hoy, tras dos meses sin apenas noticias sobre el avance de las negociaciones.
