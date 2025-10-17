La Unión Internacional de Ferrocarriles premia a ADIF por el C. C. Vialia

ADIF recibió el premio de «Estaciones Ferroviarias» en la categoría Retail and Commercial Affairs —asuntos comerciales y de venta minorista—, que otorga la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), por el proyecto de la estación de Vialia en Vigo. «La iniciativa ganadora es un proyecto emblemático que ha hecho renacer a la antigua estación de Vigo como un centro de vida que combina transporte, ocio y comercio, y que se ha convertido en el nuevo epicentro de la vida urbana de la ciudad gallega», remarca ADIF.