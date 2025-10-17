La Unión Internacional de Ferrocarriles premia a ADIF por el C. C. Vialia
ADIF recibió el premio de «Estaciones Ferroviarias» en la categoría Retail and Commercial Affairs —asuntos comerciales y de venta minorista—, que otorga la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), por el proyecto de la estación de Vialia en Vigo. «La iniciativa ganadora es un proyecto emblemático que ha hecho renacer a la antigua estación de Vigo como un centro de vida que combina transporte, ocio y comercio, y que se ha convertido en el nuevo epicentro de la vida urbana de la ciudad gallega», remarca ADIF.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo