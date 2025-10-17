A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta

La «turboglorieta» de la Avenida de Madrid (o su diseño) no cuaja en sus primeros días a prueba. Las retenciones de tráfico en la entrada y salida de la ciudad están siendo constantes en hora punta. Hoy viernes, en sentido Vigo, la cola de vehículos se alargó mucho o más allá del seminario y sobrepasó la curva de Segade (Bembrive), con más de 4 kilómetros de retención. La propia Dirección General de Tráfico tuvo que advertir a través de sus paneles electrónicos de la congestión que había en este acceso a la ciudad.

Si bien es cierto que las obras que se están realizando en la Avenida de Madrid tienen, a mayores, parte de un carril de servicio cortado, lo cierto es que el principal problema está siendo la «turboglorieta», donde por falta de costumbre o alguna deficiencia en su diseño, está provocando que muchos conductores tengan que dar otra vuelta a la misma para corregir errores; sobre todo aquellos que entran por el carril interior para ir de Vigo hacia O Porriño y se topan, en medio de la glorieta, que no pueden continuar de frente y deben dar otra vuelta para posicionarse bien en los carriles para salir hacia el seminario, lo que ralentiza todavía más el tráfico.

Vehículos en la retención de hoy en hora punta en la entrada a la ciudad. / Concello de Vigo

Aunque el diseño actual de la «turboglorieta» permite rectificar una vez que se ha tomado un carril por error (dando otra vuelta), son muchas las quejas que apuntan a una insuficiente señalización antes de llegar a la «turborrotonda» saliendo de Vigo, pero también se pone en cuestión su diseño. En cualquier caso, el alcalde, Abel Caballero, ya avanzó el día de su puesta en marcha, hace una semana, que estaba a prueba y que podría haber cambios.

Expertos en materia de tráfico consultados por este periódico consideran que uno de los principales problemas de diseño que bloquea todavía más el tráfico es el carril interior de la «turboglorieta» que no permite continuar de frente. «Debería, al igual que el central, dar salida también hacia O Porriño, reservando el derecho (como sucede en la turboglorieta de Coia) para girar solo hacia Raposeria», coinciden.

Alberto Blanco

De hecho, ante los importantes problemas de retenciones e infracciones (sobre todo por la maniobra de los que se cambian del carril interior al central atravesando una línea continua) llevó esta semana a la Policía Local a reforzar el control para enseñar a los conductores que deben dar otra vuelta. Sin embargo, ni siquiera esto ha contribuido a reducir los atascos.

Recomendaciones para utilizar la «turboglorieta»

Una recomendación a la que deben atender todos los conductores es la de olvidarse de algo que se enseña en las autoescuelas: aferrarse al carril derecho para evitar responsabilidades en caso de accidente no es posible en la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid. Y, en la práctica, no debería serlo en ninguna rotonda. Portugal, por ejemplo, lo deja ya claro en su Código de Circulación, incluso con multas. En España, sin embargo, nada en su Código de Circulación impide dar una vuelta completa por el carril derecho.

Plano de la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid de Vigo. / Concello de Vigo

Anotada la primera recomendación, los conductores deben tener en cuenta que para no liarse en la nueva «turborrotondas» de Vigo deben elegir antes bien el carril por el que entran. Una vez dentro, tendrán que seguir la trayectoria marcada por las líneas continuas. De lo contrario, no solo cometerán una infracción, sino que podrían colisionar con otro vehículo.

Según el diseño actual de la «turboglorieta», saliendo de Vigo por la Avenida de Madrid hacia O Porriño, hay tres opciones para tomar bien la nueva glorieta ubicada en el cruce con Gandarón y Raposeira.

Carril de la izquierda (interior): para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño.

para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño. Carril central: solo para seguir de frente hacia O Porriño.

solo para seguir de frente hacia O Porriño. Carril derecho: para girar hacia Raposeira, continuar hacia O Porriño o entrar en el hipermercado Alcampo.

En sentido contrario, de O Porriño hacia Vigo, es más sencillo, ya que solo hay dos carriles:

Carril izquierdo (interior): para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central).

para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central). Carril derecho: para seguir hacia Plaza de España o girar a la derecha hacia Gandarón.

Los movimientos llegando desde Raposeira o Gandarón son similares. Pero a mayores, desde ambos cruces se habilitarán dos accesos directos a la Avenida de Madrid que permitirán no entrar en la «turboglorieta» si se sale de Gandarón hacia la Plaza de España y de Raposeira hacia O Porriño (desde esta última salida se podrá acceder también directamente al hipermercado Alcampo.)