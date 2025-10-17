Retenciones kilométricas tras un nuevo accidente en los túneles de A Madroa

Un accidente en uno de los túneles de A Madroa, el que lleva a Tui, ha generado retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP-9. Se ha tenido que cerrar el carril izquierdo, donde permanecen los dos vehículos implicados.

El siniestro, un choque por alcance, ocurrió a la entrada del subterráneo sobre las 14.25 horas de este viernes, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Los túneles de A Madroa son de los puntos que más percances de tráfico registran en Vigo. Sin ir más lejos, hace tres semanas, dos accidentes prácticamente simultáneos provocaron grandes colas de vehículos en la autopista del Atlántico.