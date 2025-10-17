Retenciones kilométricas tras un nuevo accidente en los túneles de A Madroa
Se ha tenido que cerrar uno de los carriles en dirección a Tui
Un accidente en uno de los túneles de A Madroa, el que lleva a Tui, ha generado retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP-9. Se ha tenido que cerrar el carril izquierdo, donde permanecen los dos vehículos implicados.
El siniestro, un choque por alcance, ocurrió a la entrada del subterráneo sobre las 14.25 horas de este viernes, según han informado a FARO fuentes oficiales.
Los túneles de A Madroa son de los puntos que más percances de tráfico registran en Vigo. Sin ir más lejos, hace tres semanas, dos accidentes prácticamente simultáneos provocaron grandes colas de vehículos en la autopista del Atlántico.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo