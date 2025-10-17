Recoge tu código y disfruta la ruta de tapas
Rellena el siguiente formulario indicando el local de tu preferencia, junto con tu nombre, apellidos y correo electrónico. Al finalizar, recibirás un código que podrás presentar en el local seleccionado para canjear una tapa gratuita.
¡Disfruta de de la experiencia!
