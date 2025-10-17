Los radiólogos rechazan la segunda oferta del Sergas y continúan la huelga

"Insuficiente". Así consideran los radiólogos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) la nueva oferta de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo para reforzar las guardias. Por ello, la rechazan y continuarán con la huelga indefinida que comenzaron el pasado 6 de octubre.

Algo más de la mita del medio centenar de profesionales del servicio de Radiodiagnóstico del Chuvi (27) hacen guardias para cubrir la atención urgente. Las guardias presenciales son de dos radiólogos, con el apoyo de un radiólogo localizado para resonancias cuando los presenciales no dominan la técnica en todas las áreas anatómicas, así como de un neurorradiólogo localizado y otro radiólogo vascular para tratamientos como ictus.

La nueva propuesta del Sergas, tal y como cuenta el comité de huelga, "consiste en un tercer radiólogo los lunes y de martes a viernes dependiendo del año de formación del residente". Si es de los primeros años, habría refuerzo de adjunto hasta las 22 horas.

Movilización

"Consideramos insuficiente esta medida, el residente es un médico en formación y seguimos teniendo el mismo problema el fin de semana", sostienen los radiólogos en huelga (25 de los 27 que hacen guardias). Por ello, mantendrán la presión al Sergas.

Convocan a la ciudadanía a una protesta el lunes 20, a las 19 horas, en la entrada del Museo MARCO.