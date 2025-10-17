Los radiólogos deciden hoy si continúan con el paro o aceptan la nueva oferta del Sergas

Las condiciones no han transcendido, a la espera de que los portavoces de los radiólogos en huelga en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) la expongan hoy a sus compañeros, pero los profesionales recibieron ayer una nueva oferta de refuerzo de las guardias por parte de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo y hoy la votarán para decidir si la aceptan o continúan con el paro indefinido, que comenzaron el pasado 6 de octubre.

Tras unas tres horas de reunión, los representantes de los profesionales que realizan guardias en el Chuvi salieron con un sabor de boca algo mejor que en el anterior encuentro, el celebrado el 2 de octubre.

La situación es compleja: hay mucha demanda, pocos especialistas y diferentes prioridades entre profesionales y Dirección del Área Sanitaria de Vigo.

Subida de la demanda

La actividad del Servicio de Radiodiagnóstico del Chuvi crece de forma imparable. Según las memorias del Sergas en Vigo, el número de estudios radiológicos que se hacen al año se ha incrementado un 19%, desde los 360.419 que se hacían en 2014 a los 428.549 del año pasado. Sin contabilizar toda la demanda que se externaliza, porque ya no da abasto. No todos estos estudios pasan por las manos de un radiólogo. Las placas simples, por ejemplo, ya las informa la Inteligencia Artificial.

La actividad no solo ha aumentado en número, también en complejidad. Hay una métrica, la unidad relativa de valor —de trabajo, no económico—, que trata de reflejar esto al medir el tiempo que requiere cada prueba. Ese dato creció mucho más: un 47%. Todo este aumento se debe al envejecimiento de la población, la mejora de las técnicas por el avance tecnológico y la mayor supervivencia por la eficacia de los tratamientos.

Más pruebas y más complejas, mientras el Sergas no encuentra profesionales para cubrir vacantes y jubilaciones, ni en los comarcales ni en los hospitales de referencia. Dificultades que también se están evidenciando en Andalucía con la crisis por los diagnósticos de cáncer de mama. Radiodiagnóstico es una de las especialidades médicas con mayor déficit de profesionales en la actualidad.

Esperas

En el servicio de Vigo hay 5 vacantes. Antes de que estallara el conflicto, la jefa de servicio, la doctora Milagros Otero, contaba a FARO que se está exprimiendo la capacidad de concertación —derivar estudios a la privada— y la de autoconcertación —horas extra de tarde, noche y en fin de semana— para hacerle frente. Aún así, las listas de espera están en máximos, con 23.184 vigueses aguardando 83 días de media. Para una resonancia hay que esperar 3 meses de media, pero son 190 las personas que llevan más de un año.

Ha subido tanto la actividad urgente —un 7,28% en general y, en particular, un 80% los TAC—, como la programada —un 22%—.

En esta situación, los radiólogos que hacen guardias —son 27 del medio centenar que componen el servicio y 25 respaldan el paro— reclaman reforzar la atención a la urgente porque denuncian que están «saturados» y alertan de los riesgos que ello conlleva.

La Gerencia, sin embargo, le da mayor prioridad a los estudios que se hacen de mañana —en su gran mayoría, oncológicos, pero también de ingresos— y explica que una guardia es un efectivo menos en ese horario cada día –3 los lunes–. Los que secundan el paro defienden que podrían cubrirlo con más horas extra. El Sergas sostiene que «imposibilitaría el desarrollo normal del servicio».

Los pacientes

Mientras tanto, las jornadas de paro continúan y los pacientes lo sufren. Como un hombre operado de cáncer de colon y tratado luego con quimioterapia, que tiene a principios de la próxima semana una revisión con Oncología para saber si ha reaparecido, si se ha extendido también a la vejiga –estaba muy pegado– o no. El miércoles de tarde, a él y a otros diez pacientes oncológicos les dijeron que les suspendían la cita del TAC y que les recitarían. Está a la espera. No está para diagnóstico ni para decisión en tratamiento activo, «pero sí con la mosca detrás de la oreja». «No duermo con la incertidumbre».