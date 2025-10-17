El PP denuncia que el Concello ha tenido que devolver 3 millones de fondos europeos
Luisa Sánchez afirma que era la ayuda para cambiar la envolvente de la torre de Praza do Rei
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, denunció ayer que la «nefasta gestión» del gobierno de Abel Caballero ha provocado que el Concello de Vigo tenga que devolver «otros tres millones de euros» de los fondos europeos Next Generation y, además, pagar 257.000 adicionales en concepto de intereses. «Hasta aquí ha llegado la desidia del alcalde que una vez vamos a pagar los vigueses de nuestro bolsillo», afirmó antes de pedir responsabilidades políticas ante la «gravedad» de lo ocurrido.
La presidenta del PP de Vigo añade además que ese dinero estaba destinado a la mejora de la envolvente y de la eficiencia energética de la torre del Ayuntamiento. «Y como se puede comprobar, la obra no ha empezado. No se ha hecho absolutamente nada pese a que es una actuación que tendría que estar acabada a finales de marzo del próximo año», concluyó.
