Rafael Louzán: «Espero que Vigo y Valencia sean sedes, reúnen las condiciones, pero la última palabra es de la FIFA»

Todos los caminos pasan por Zúrich. El vía crucis que está sufriendo Vigo para acoger el Mundial 2030 de fútbol sigue sin definirse a pesar de los argumentos legales y el interés de varios actores por concretar la reforma del estadio dependerá de la decisión final de la FIFA. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acudió este viernes a la ciudad para exponer su proyecto al frente del organismo al que llegó hace ahora diez meses. Antes de intervenir en el Círculo de Empresarios añadió un nuevo apoyo para que Balaídos y Valencia estén incluidas en la cita que se organizará junto a Portugal y Marruecos.

«Están ahí también para poder ser, de alguna manera yo creo que reunen las condiciones», explicó tras recordar la renuncia de Málaga. «No reunían las condiciones exactas en ese momento, pero como las cosas son cambiantes y la última palabra y la decisión última la va a tener en este caso la mayor organización mundial del fútbol»

El dirigente rechaza así la tesis defendia por el Concello de «sacar una conclusión matemática» al asumir que, como siguiente candidatura mejor valorada, debía incluirse en la terna de once estadios españoles. «También la sacará Valencia, pero ojalá Vigo pueda ser sede en el Mundial», que cree que está en condiciones de hacer «el mejor de la historia» al celebrarse el centenario de la primera edición.

Puntuaciones de la RFEF para elegir las sedes del Mundial 2030 / Simón Espinosa

«Sé que os gusta que animemos esa polémica, pero yo que logré consensos que no estaban previsto... sabemos como actúa el alcalde de Vigo y creo que quizás hay que hablar menos y hacer más», añadió al ser preguntado sobre las opciones olívicas. Ya durante la comida, acusó a Abel Caballero de buscar «un chivo expiatorio» para intentar sacar rédito político. El dirigente de Ribadumia justificó que en ese momento «no estaba» a pesar de ejercer como vicepresidente de Pedro Rocha y tener contacto con María Tato el día antes de cambiar las puntuaciones y excluir a Balaídos.

«La puntuación la pusieron precisamente unos ejecutivos en Madrid conjuntamente con miembros de FIFA», recordó sobre el comité formado en el que también estaban Fernando Sanz y Jorge Mowinckel y del cual aún no se conocen más de 120 documentos. «Una vez terminaron su trabajo, yo tomé la decisión de prescindir de sus servicios», añadió para desligarse por completo de ese periodo ocurrido hace menos de un año que, para él, «no significa nada más y nada menos que una preselección» antes de la validación final.

Las opciones gallegas

Louzán también descargó la responsabilidad sobre las entidades locales que han pilotado este proceso desde hace más de dos años. «De momento en A Coruña por lo que me dicen no se ha hecho nada de lo que estaba previsto y la responsabilidad recae exclusivamente en la ciudad. Ya veremos qué es lo que pasa», explicó ya durante la comida tras reconocer que no le habían informado de ningún avance significativo. Y aunque como gallego se mostraría «extremadamente honrado» de que la comunidad pudiera repetir con Balaídos y Riazor como sede casi medio siglo después del Mundial 82, abrió la puerta a que no hubiera ninguna: «No sé si tendrá una, dos o ninguna porque no está en mi mano el poder hacer o decidir sobre eso», afirmó en privado señalando de nuevo a la FIFA.

Representación institucional

La presidenta del Círculo, María Borrás, destacó que «el deporte y la empresa comparten la esencia del trabajo constante y la capacidad de transformar el esfuerzo en progreso». Recbiió profundamente emocionada por parte de la RFEF una camiseta de la selección en recuerdo de su tío, Genaro Borrás, quien actuó como médico de la selección y del Celta hasta su muerte en 2008. La vicepresidenta y fundadora de DomusVi, Josefina Fernández, quiso recordar sus años como presidente de la Diputación de Pontevedra y elogió su «revolución pacífica y discreta» en este ámbito.

La conferencia ante alrededor de 150 comensales contó con una notable representación institucional y del mundo del fútbol. Cargos políticos como el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, así como concejales y diputados en distintas etapas del Partido Popular. Representando al RC Celta estaban su responsable de Relaciones Institucionales, Carlos Cao, acompañado por consejeros y directivos actuales. También asisitó el expresidente de la entidad y empresario, Horacio Gómez, y el presidente actual de la federación gallega, Pablo Prieto.