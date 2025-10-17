La UVigo aprueba pedir Medicina si en un mes no hay acuerdo de descentralización

En el mismo día en el que concluye el plazo para presentar la expresión de interés por nuevas titulaciones, la Universidad de Vigo (UVigo) dio el paso y aprobó solicitar formalmente el grado de Medicina. Sin embargo, deja la petición en suspenso. Lo hace por dos motivos: para dar una prórroga de un mes a las negociaciones para la descentralización de la titulación y para, si se alcanza un acuerdo, contar con una salida ante posibles incumplimientos. Así lo expuso ayer el rector vigués, Manuel Reigosa, en la sesión extraordinaria del Consello de Goberno convocada solo con este punto del día, según explican diversas fuentes.

La recta final de las negociaciones

Las negociaciones para descentralizar el segundo ciclo del grado de Medicina, de las que poco se sabe desde julio, han dejado de llevarse a cabo en el seno del grupo de trabajo —con participación de la facultad y médicos de las tres áreas— y las llevan directamente los tres rectores. Según cuentan asistentes, el rector admitió que contaba con que el acuerdo de descentralización ya estuviera aprobado, pero aseguró que están «cada vez máis preto». Les pidió un plazo máximo de un mes para firmarlo entre las tres universidades gallegas y la Xunta. Coincide con el tiempo en el que se prevé que comience la campaña electoral para el Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Ante las dudas de algunos asistentes sobre la necesidad de mantener en suspenso la petición formal del grado para poder continuar con las negociaciones —ya que la Universidad de A Coruña (UDC) no se ha levantado de la mesa y sigue con el proceso—, Reigosa defendió hacerlo por lealtad institucional y advirtió que dimitiría de la comisión de negociación si tuviera que ir con la expresión de interés por Medicina en marcha.

Las condiciones de la UVigo

Además, pidió y obtuvo el respaldo para las condiciones que la UVigo va a poner la próxima semana sobre la mesa en la que Reigosa espera que sea la recta final para la firma del acuerdo.

La primera es que se complete la descentralización de todo el segundo ciclo de Medicina —teoría y práctica— en el plazo de tres cursos. Para cada uno de esos años se establecerían unos objetivos de ejecución del convenio y, si no se cumplieran, la UVigo se guarda una «cláusula de escape» por la que abandonaría el acuerdo y levantaría la suspensión a la expresión de interés por Medicina, exigiendo una facultad propia.

El rector vigués propuso que la titulación sea de la USC y la descentralización se articule mediante una unidad departamentales interuniversitaria con profesores de las tres instituciones académicas. Abogó porque cuarto y quinto curso se impartan solo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y que sexto sí se mantenga repartido también en los complejos hospitalarios de Ourense y Pontevedra.

Reclama que, al menos, el 50% de las nuevas plazas docentes en el Chuvi sean de la universidad viguesa

Defiende que la UVigo debe tener profesores propios. Uno de los puntos más polémicos de la sesión fue establecer cuántos. El texto del rector propone que la institución viguese convoque, al menos, el 50% de las nuevas plazas que se creen para impartir Medicina en el Chuvi. Otros asistentes abogaron porque fuera un porcentaje más elevado o, directamente, todas.

La UVigo reclamará también en las negociaciones que este profesorado vinculado al Sergas y a la universidad sea sufragado por la Xunta, es decir, sin que le suponga coste a la institución viguesa, algo en lo que ya están de acuerdo los tres rectores.

Compromisos clave y futuro del acuerdo

En el caso de los profesores del Chuvi con plaza en la USC que sean, además, investigadores del instituto sanitario Galicia Sur —del Sergas y la UVigo— se mantendrán en este último. Esto es muy importante para la supervivencia de estos centros, porque perder a estos docentes supone perder impacto y captación de fondos.

El rector vigués, Manuel Reigosa, en la sesión extraordinaria. / Pedro Mina

Un apartado que el rector destacó como «clave» y consensuado con el resto de rectores es que el texto del acuerdo incluya el compromiso de la Xunta de que impedirá que universidades privadas puedan poner en marcha el grado de Medicina en Galicia. A petición del profesor Jacobo Porteiro, se incluyó que también se lo bloquee a centros públicos y que Vigo y A Coruña tendrán igualdad de condiciones en la descentralización.

Al terminar los tres años, las partes deberán reevaluar el acuerdo. «Permitiríanos ir fortalecéndonos, creando masa crítica e dotándonos de profesorado vinculado, cun pé na Universidade e outro no hospital», opinó Reigosa y planteó que tendría así más fuerza para reclamar una «titulación compartida entre as tres universidades». «Aínda que isto será algo que xa non tocará negociar a min»,