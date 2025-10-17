Herido un motorista en un accidente múltiple que colapsa la salida de Vigo por la AP-9

Un motorista ha resultado herido esta tarde en un accidente en la AP-9V en el que también se han visto implicados un turismo y un camión. El siniestro ocurrió a las 17:30 a la altura de Teis, en dirección al puente de Rande, y está provocando retenciones.

Se trata del segundo incidente en la autopista, a su paso por Vigo, en unas horas. Una colisión en los túneles de A Madroa, alrededor de las 14:30, había provocado retenciones kilométricas.

Para atender este segundo siniestro, sucedido en los falsos túneles de Teis, acudió el 061, ya que el motorista resultó herido, aunque se desconoce el alcance de las lesiones. También fue la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

A las 18:00, las colas se prolongaban desde kilómetros antes, desde la entrada de Vialia.