Los Greenwalk Awards llegan a Vigo: moda y sostenibilidad se dan la mano en la pasarela
La presentadora y modelo, Paloma Lago, formará parte del jurado de esta cuarta edición junto a otras figuras del sector como la empresaria gallega y fundadora de la firma Coosy, Virginia Pozo
El certamen nacional de moda sostenible Greenwalk Awards llega a Vigo para celebrar su cuarta edición. El próximo 25 de octubre el centro comercial Vialia Estación de Vigo acogerá esta pasarela que une moda y sostenibilidad para promover un futuro responsable en una de las industrias más contaminantes del planeta.
En el evento desfilarán las propuestas de 12 estudiantes de moda de seis centros de formación distintos que compiten por un premio que puede suponer todo un impulso a sus carreras. Según la organización, la elección de Vigo, junto a Barcelona y Orihuela, como sede de estos premios responde a la voluntad de acercar la iniciativa a los mares y océanos, poniendo el foco en su protección.
La presentadora Luján Argüelles será la encargada de conducir la gala. Por su parte, la modelo ferrolana, Paloma Lago, ejercerá como madrina y parte de un jurado en el que encontramos otros nombres del sector como la empresaria gallega y fundadora de la firma Coosy, Virginia Pozo.
12 diseñadores buscando un valioso premio
Los finalistas de esta cuarta edición optan a conseguir un valioso premio: un curso con viaje y alojamiento pagados en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins, así como una certificación de la Elle Education x Mindway
Los finalistas que se darán cita en Vigo el sábado de la próxima semana son: Alejandra Pérez-Piñeiro Vázquez (Escuela de Diseño y Moda Goymar), Alicia Lorenzo Fenollera (Universidade da Coruña - UDC), Ana Cangas Vaquerizo (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz), Candelaria Guelbenzú Santa Cruz (UDELAR - Uruguay y Universidad de Vigo), Claudia Virginia Salcedo Bracho (EASD Mestre Mateo), Cristina Permuy Gamallo (EASD Mestre Mateo), Fabio González Míguez (EASD Mestre Mateo), Laura Villar Loureiro (EASD Mestre Mateo), Marta Álvarez García (EASD Mestre Mateo), Marta Pujales Salgueiro (Formarte), Uxía Loureiro Caamaño (EASD Mestre Mateo) y Yara González Barral (EASD Mestre Mateo).
Programación de los Greenwalk Awards 2025
El sábado 25 de octubre, el centro comercial Vialia se transformará en pasarela parar mostrar lo mejor de la moda sostenible emergente. El evento contará con un DJ Set a cargo de DJ Groove Amigos y, tras el desfile de los finalistas, la diseñadora invitada Paola Barreto, mostrará también su colección.
La programación de los Greenwalk Awards es la siguiente:
- 18.00 horas: Photocall de los diseñadores y DJ Set de DJ Groove Amigos.
- 19.00 horas: Desfile de moda sostenible.
- 20.00 horas: Desfile de diseñadora invitada: Paola Barreto.
