Doblete de embarcaciones históricas en Vigo

Dos emblemáticas embarcaciones históricas podrán ser visitadas este fin de semana en el puerto de Vigo. Por una parte el galeón Andalucia, que llega a Vigo tras su gira europea iniciada precisamente en el puerto olívico el pasado mes de mayo.

Durante cinco meses, esta réplica única de los legendarios galeones españoles que cubrieron las rutas de la flota de Indias entre los siglos XVI y XVIII visitó 18 puertos de Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania tomando parte en importantes eventos y festivales internacionales de barcos tradicionales, recibiendo la visita de cerca de 200.000 personas. El Andalucia, podrá ser visitado por el público vigués de este viernes a domingo en horario ininterrumpido entre las 10 y las 20 horas durante su estancia en la cabeza norte del muelle de Trasatlánticos.

Por otra parte, el muelle de Portocultura acoge al velero de su clase más antiguo del mundo. Se trata de la Sørlandet, fragata de tres palos con todas sus velas cuadras, en la que cursan un viaje de estudios 73 alumnos y alumnas de educación secundaria de distintos países, que viajan acompañados por 7 docentes y una tripulación profesional de 13 personas según datos facilitados por la agencia Pérez y Cía. El viaje multicultural arrancó a finales de agosto en el puerto noruego de Kristiansand, pasando antes de arribar a Portocultura por Lerwick, Dublín y Saint Malo. Tras abandonar Vigo previsiblemente en la mañana del próximo martes, la Sørlandet seguirá a Madeira, Sevilla, Las Palmas, Mindelo (Cabo Verde) y ya en América, Paramaribo (Surinam), Pointe a Pitre (Guadalupe), Charleston y Nueva York. Desde los EE.UU, la gallarda fragata que en 2027 cumplirá cien años, regresará a Noruega a donde arribará a finales del próximo mes de mayo. Este viernes y sábado, un grupo de estudiantes será acompañado por profesores y personal voluntario del Banco de Alimentos de Vigo para llevar a cabo una recogida solidaria en un supermercado de la cadena Froiz en la Plaza Elíptica. Por otra parte, el lunes en horario de 15.30 a 18.30 horas, habrá jornada de puertas abiertas para que el público pueda conocer de cerca este singular instituto flotante.