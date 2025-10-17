Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Carlos Ponce
El caos diario de tráfico en el Meixoeiro: cinco ‘leiraparking’ y ancianos por la carretera
El caos de tráfico en los accesos es diario. La falta de aparcamiento lleva a los conductores a dejar sus vehículos mal aparcados, exponiéndose a multas. Es más, la Policía Local acude habitualmente por allí para sancionar a estos coches y, también, para intentar desalojar a los conocidos como gorrillas que se han hecho en los últimos tiempos con toda la zona: intentan ayudar a aparcar a los pacientes y familiares que acuden allí a diario a cambio de un dinero.
Adrián Amoedo
Galicia cumple los requisitos que busca SAIC: mano de obra, puerto y proveedores
El grupo chino dice que España «está bien posicionada» para su fábrica de coches y que no ha tomado la decisión sobre el sitio.
Víctor P. Currás
Mundial 2030: «Vigo no se plantea denunciar ante la FIFA, sino abrir un diálogo institucional con ella»
Un manual para poder escapar del laberinto que ha supuesto el «Sedegate» para las aspiraciones mundialistas. El abogado y catedrático Eduardo Gamero Casado (Sevilla, 1968) explica el camino que debe llevar a Balaídos a la cita del 2030. Bético de cuna, ve «indicios» claros de que la RFEF maniobró en la selección y considera un reto «precioso» que el Concello le haya elegido para asesorarlo.
Pablo Galán
Más de 40 obras públicas están en marcha en Vigo, con 227 millones de inversión
La inversión pública es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio y, en estos momentos, en Vigo hay más de 40 proyectos en marcha (se tienen en cuenta las obras ya iniciadas o en fase de licitación para su arranque en las próximas semanas que precisan, por su presupuesto, salir a concurso) que suman un montante económico de casi 230 millones (sin contar el IVA), según los datos publicados por las distintas administraciones en sus portales de contratación.
Juan Carlos Álvarez
Marián Mouriño, presidenta del Celta: «Para mí es un reto llenar un Balaídos con 43.000 espectadores»
En esta segunda parte de la entrevista a Marián Mouriño la presidenta del Celta aborda cuestiones relativas a las obras que rodean al club en estos momentos: la reforma de Balaídos y la aspiración de ser una de las sedes del próximo Mundial y la segunda parte de las obras en la ciudad deportiva de Afouteza. La dirigente apuesta con firmeza por un estadio de más de cuarenta mil espectadores convencida de que puede llenarlo cada fin de semana y abre la puerta a colaborar con el Concello para esta reforma en caso de que Vigo no esté entre las elegidas para el Mundial.
La acusan de dejar un piso de Vigo en estado «deplorable» y alega que no pudo limpiar al tener covid
La pandemia del covid-19 sigue llegando a los juzgados de Vigo de las formas más insospechadas. Fue tan ubicuo e inevitable el coronavirus sobre la sociedad que puede colarse en cualquier tipo de causa judicial. Como en este típico pleito por los desperfectos en una vivienda de alquiler.
La inquilina llevaba algo más de tres años en el piso cuando, en julio de 2022, rescindió el contrato y devolvió las llaves. La propietaria aseguró en su demanda que la vivienda había quedado en un «deplorable estado de mantenimiento», además de presentar una serie de desperfectos y daños «que no existían con anterioridad. Le reclamaba por ello 5.333 euros, además de facturas impagadas por valor de 125 euros.
Alberto Blanco
Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
El negocio de hostelería más emblemático de la playa de Samil que queda todavía en pie tras la demolición de As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido este último en el Marina Cíes), dice también adiós. La junta de gobierno de Vigo ha aprobado el informe de la Concejalía de Patrimonio en el que se rechaza la prórroga de la concesión del mítico restaurante, cafetería y heladería Di San Remo –que expira en noviembre tras 40 años de explotación– y cuya ampliación había sido solicitada por su actual propieataria Hostelería Samil Playa S.L.U.
Lara Graña
La industria celebra el «éxito» de Conxemar: «Somos referencia mundial, Vigo da un plus»
Expositores reivindican el «salto de calidad» del certamen: «Proyecta la imagen de Galicia y la ciudad como modelos mundiales en la industria del mar».
Lara Graña
La pesca de altura gallega urge un mayor control sobre la flota asiática
Reclama blindar el mercado de importaciones que no permitan garantizar la trazabilidad del producto. «De nada nos vale una parada biológica del potón si hay flotas que no paran nunca», clama un directivo. Las compras, al alza.
Lara Graña
Juan Antonio López, subsecretario de Pesca de Argentina: «Las cuotas están aseguradas 15 años, es hora de dialogar sobre inversiones»
Argentina tiene una mitad del corazón pesquero de Galicia. No solo por su enorme peso en los balances de las empresas asentadas en Mar del Plata, Puerto Deseado o Puerto Madryn, sino por un arraigo con décadas de trayectoria.
