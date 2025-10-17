El conselleiro de Educación alaba las nuevas FP de adultos, pioneras en la comunidad

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó ayer el centro de adultos EPAPU Berbés, que desde este curso acoge los primeros ciclos de FP de adultos, implantados por primera vez en la comunidad gallega. Tal y como avanzó FARO, en ellos están matriculados un total de 22 personas; colectivos especialmente vulnerables o con dificultades educativas que reivindican la necesidad de una formación «a la carta», tal y como puso en valor Rodríguez.

Acompañado por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, el conselleiro aprovechó la visita a la ciudad olívica para destacar la buena dinámica de los datos de FP en el área de Vigo, que es la que concentra el mayor número de alumnos de toda Galicia. En el conjunto de los ayuntamientos de la zona hay matriculadas 18.686 personas en Formación Profesional, lo que representa un incremento de cerca del 3% respeto al curso académico anterior.