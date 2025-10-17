Concello y Celta esperan la confirmación del Mundial para ajustar el convenio de Balaídos

La alianza entre el Concello de Vigo y el Real Club Celta para poder seguir creciendo durante las próximas décadas tendrá que esperar para sumar su principal hito: el nuevo convenio de explotación del estadio de Balaídos. El actual documento, rubricado el 20 de febrero de 2009, permitía extender el vigente desde 1992 hasta el 2034 con cambios mínimos, garantizando así la supervivencia del club durante su bienio negro en Segunda. Ahora los ritmos han cambiado y es un aspecto positivo, como la oportunidad de acoger el Mundial 2030, el que pospondrá la definición de condiciones y firma del nuevo acuerdo. La duración y financiación de las obras de ampliación, el nuevo aforo del estadio o las rentas comerciales a percibir serán los puntos que, una vez Vigo sea ratificada (o no) como sede, quedarán aclarados.

A favor juega la buena sintonía existente entre el alcalde, Abel Caballero, y la presidenta del club, Marián Mouriño. «Vamos a apoyar al Celta en todo lo que sea legalmente posible para que tenga los ingresos que le permitan seguir en Primera con una cierta comodidad», explicaba el regidor en febrero mientras señalaba el borrador en su despacho. «Para mí es un reto llenar un Balaídos con 43.000 espectadores», afirmaba la presidenta en su entrevista con FARO esta misma semana, avalando la propuesta de ampliación de la grada de Tribuna en un 290%.

Nuevo aforo del estadio de Balaídos para el Mundial 2030 / Simón Espinosa

La grave crisis de 2009

«Sin un acuerdo, el Celta desaparecerá», aseveraba Caballero en junio de 2008 mientras añadía que «salvar al club no le cuesta nada a la ciudad». Este apoyo pasaba por «poner por escrito lo que el Celta ya tiene» —la explotación de Balaídos, A Madroa y Barreiro— una vez se definiera el plan de viabiliad y el acuerdo con Caixanova para renegociar la deuda.

Afortunadamente, ocho meses después se llegó a un acuerdo en el que el club pagaría los gastos de agua y luz de las tres instalaciones, el pago desde las arcas municipales de las obras mayores, gastros estructurales y mantenimiento del terreno de juego, así como la recuperación de Barreiro cuando el club construyera un estadio propio para el filial en A Madroa. Tanto han cambiado las circunstancias que ahora ese recinto estará en la Cidade Deportiva Afouteza de Tameiga.

El principal escollo fue la petición del BNG de establecer un canon por los ingresos en cantinas y vallas publicitarias del estadio. Esto se sustituyó por un partido cada año en beneficio del fútbol base local, que serían dos si subían a Primera. No hay constancia de que dichos encuentros se celebrasen, al menos, en la última década.

Sobre los avances del nuevo documento, fuentes municipales aseguran que «el diálogo es muy fluido y vamos a muy buen ritmo» en lo que consideran «un proyecto estratégico para la ciudad». Desde A Sede ratifican que «se está avanzando mucho» después de meses de trabajo y ceden a Praza do Rei las explicaciones sobre el mismo.

Prueba de esta sintonía mutua fue la firma el pasado 25 de noviembre de la «cesión» de la organización de conciertos en Balaídos. El acuerdo, que no tuvo materialización este pasado verano por la dificultad para cerrar artistas, buscaba «fortalecer la marca de la ciudad como referencia cultural», algo que se podrá afianzar en el futuro con un convenio a medida.

Louzán, hoy en Vigo

Uno de los actores principales para que se firme el acuerdo será Rafael Louzán. El actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol —y de la Diputación cuando se rubricó la reforma del estadio en 2014— acudirá hoy viernes a la ciudad para impartir un almuerzo-coloqui. Será en el Círculo de Empresarios de Galicia bajo el título «Un tiempo nuevo en el fútbol español» en el que expondrá su modelo de negocio.