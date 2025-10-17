El Chuvi ficha a un doctor del Gregorio Marañón como jefe de Otorrinolaringología
Es el gallego Mario Fernández Fernández
Tras la jubilación de doctor Carmelo Santidrián Hidalgo, el Sergas ha fichado a un nuevo jefe de servicio de Otorrinolaringología en el madrileño hospital Gregorio Marañón. Se trata del gallego Mario Fernández Fernández, que está en funciones.
El doctor Fernández Fernández, se licenció en Medicina en Santiago y se especializó y doctoró en A Coruña. Fue jefe de servicio en el Hospital Universitario de Henares, en Coslada, y, hasta su traslado a Vigo, era Jefe de la Sección de Cirugía de Cabeza y Cuello en el Hospital Universitario Gregorio Marañón.
El Chuvi solo empleó esta fórmula para cubrir jefaturas de servicio dos veces antes. El primero, en diciembre de 1015, con el doctor Benito Regueiro, catedrático en la USC, que asumió la de Microbiología, en medio del conflicto por la apertura del Cunqueiro sin laboratorio de esta especialidad. Luego, en abril de 2016, el complejo fichó al doctor vigués Manuel Crespo, procedente del Vall d’Hebrón, en abril de 2016, por el conflicto en Medicina Interna tras la dimisión del anterior responsable.
El Sergas también convocó una jefatura de sección de Otorrino, a la que solo se presentó la doctora María del Pilar Castro Ruíz.
