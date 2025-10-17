El caos diario de tráfico en el Meixoeiro: cinco ‘leiraparking’ y ancianos por la carretera

Ir a un hospital nunca es un plato de buen gusto para nadie. Pero tener que acudir al Meixoeiro es todavía una pesadilla mayor. El caos de tráfico en los accesos es diario. La falta de aparcamiento lleva a los conductores a dejar sus vehículos mal aparcados, exponiéndose a multas. Es más, la Policía Local acude habitualmente por allí para sancionar a estos coches y, también, para intentar desalojar a los conocidos como gorrillas que se han hecho en los últimos tiempos con toda la zona: intentan ayudar a aparcar a los pacientes y familiares que acuden allí a diario a cambio de un dinero.

La situación ha llevado a que usuarios del hospital hayan presentado una queja en la Valedora de la Ciudadanía de Vigo para intentar buscar una solución a un problema que se ha cronificado. También han comenzado una recogida de firmas.

Coches mal aparcados en los accesos al Meixoeiro. / FdV

Jacobo Abalde, usuario del Meixoeiro y dueño de un restaurante de las inmediaciones, asegura que llevan años sufriendo este problema, y que incluso ha ido a más. «La principal causa obviamente es la falta de aparcamiento. Pero no solo eso. No hay aceras, personas mayores y padres con niños caminan por el medio de los coches. Pero ya no son solo los problemas de estacionamiento. No hay mobiliario urbano, no existe servicio de limpieza... Y hay viales muy estrechos por los que apenas pasa un coche. Es ya una cuestión de civismo. No podemos tolerar más esta situación», lamenta Abalde.

Una de las soluciones provisionales para intentar mitigar la falta de aparcamiento son los conocidos como leiraparking, fincas privadas que los propietarios habilitan para los vehículos. Ya hay cinco, y son muchos los usuarios del hospital que los meten directamente en ellos al ser conscientes de que es prácticamente la única alternativa. Y en las horas punta todos están ya siempre llenos. Cobran dos euros por dejar el coche allí y evita dolores de cabeza a pacientes y otros usuarios del hospital. Algunos llegan a hacer unos 250 euros diarios, que multiplicados por los veinte días semanales que el hospital funciona a pleno rendimiento al mes son unos 5.000 mensuales.

Pero los pacientes y familiares del Meixoeiro no son las únicas víctimas del caos de tráfico que se vive en ese entorno. También los usuarios de asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual (Aspanaex), de la residencia asistida de ancianos, del colegio Las Acacias o del CIFP Manuel Antonio, así como trabajadores de comercios y otros negocios presentes en esta zona.