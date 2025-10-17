El BNG pide garantizar la ampliación del Ifevi para blindar Conxemar
El BNG de Vigo exige a la Xunta y al Concello que garanticen la ampliación del Ifevi para blindar la continuidad de Conxemar en la ciudad y reforzar el turismo de congresos. El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, afea que ambas administraciones «hagan prevalecer los juegos partidistas por encima del interés general».
