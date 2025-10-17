Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Zona Centro denuncia obras ilegales en la Alameda

La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo ha presentado una denuncia formal ante el Concello, la Policía Local y Patrimonio de la Xunta alertando sobre la ejecución de «obras ilegales» en la Alameda, concretamente las relacionadas con el montaje del Cíes Market, el mercado navideño. El Concello defiende que ya se han concedido todos los permisos necesarios a la empresa.

