La Xunta reduce el caudal de Eiras ante la sequía

Vigo volverá a salir «al rescate» de los municipios del área metrpolitana que, pese a no depender directamente del embalse de Eiras, afrontan una grave situación de sequía. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, después de reunirse con su homólogo de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña. «Siempre les vamos a dar agua», explicó el regidor olívico, quien volvió a incidir en la «situación compleja» que se vive en el sur de Galicia. La principal presa, la de Eiras, está ya al 47,7% de su capacidad, lo que permite suministro para 90 días. Peor es la situación en la de Baíña, que se encuentra al 25,84%, dejando en una situación límite el abastecimiento en el municipio durante las próximas semanas.

Las escasas lluvias de septiembre y principios de octubre no han permitido revertir la situación vigente desde hace más de dos meses y medios. Es por ello que la Xunta de Galicia ha accedido a reducir el caudal ecológico de la presa hacia el río Oitavén, que estaba situado en 0,5 metros cúbicos por segundo frente a los 0,8 habituales. Aunque Caballero se congratuló de que por fin se tomase esta medida tras varias semanas reclamándola, sigue insistiendo en que es insuficiente y que debe haber una «reflexión colectiva ya que las posibilidades de que haya una sequía que nos deje sin agua son verosímiles y puede pasar».

Es por ello que volvió a recordar el acuerdo entre Gobierno de España, Xunta de Galicia y Concello de Vigo para construir una segunda presa «de respaldo» aguas arriba. Este segundo embalse de 7,4 hectómetros cúbicos daría capacidad para unos «3 o 4 meses de consumo», lo que complementaría la nueva potabilizadora de O Casal en la que el gobierno local vigués invirtió 23 millones de euros.