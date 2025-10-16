Un turismo cada vez más diverso

Vigo vive desde hace unos años momentos dulces a nivel turístico, consolidándose como destino en el noroeste peninsular y, además, caracterizándose cada vez por una mayor diversidad, como demuestra la última actualización del estudio experimental elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que mide el lugar de origen de los turistas en los municipios españoles a través del posicionamiento de los teléfonos móviles.

En los ocho primeros meses de este año, alrededor de 613.000 personas han pernoctado al menos una vez en Vigo y, uno de cada cuatro procedían de algún país extranjero, un perfil de visitante al alza ya que los 163.564 visitantes foráneos suponen un 8% más que la cifra registrada en el mismo período del año anterior, mientras que el turismo interno ofrece un ligero retroceso en la evolución interanual, manteniéndose el turista de otras puntos de Galicia como el más habitual, al suponer más de la mitad del turismo interprovincial.

Alejando el zum de la fotografía fija, los datos reflejan que ciudadanos de al menos 54 países de todo el planeta pasearon por Vigo a lo largo de este año, cifra que con total seguridad es mayor al no incluirse datos de muestras poco representativas.

Como es lógico, entre los turistas extranjeros, los europeos son mayoría, representando un 83% (136.020 visitantes), con especial protagonismo para los portugueses. Así, según el INE, 39.290 personas del otro lado de la raia se acercaron entre enero y agosto a la ciudad de Vigo para pernoctar, una cifra que seguirá creciendo y que se intensifica especialmente durante diciembre por el atractivo de la Navidad, como demuestran los datos de 2024, con más de 16.000 turistas lusos alojados en el último mes del año.

Francia es, por su parte, el segundo país que más turistas exporta hacia Vigo, con casi 21.700 registrados por las estadísticas, mientras que a continuación se sitúan, por encima de los 13.000 turistas ambos, Alemania y Países Bajos.

En quinta posición del ranking aparece el primer país no europeo, Estados Unidos, que aporta a los registros de Vigo casi 9.500 visitantes hasta agosto, una cifra por encima de la del Reino Unido (8.188).

Los norteamericanos lideran los datos de los viajeros procedentes del otro lado del charco, que en su totalidad suman más de 20.200 personas, destacando además los brasileños (2.572), mexicanos (1.662), colombianos (1.443) y argentinos (1.235).

El tercer continente que más pesa en los datos turísticos de Vigo es Asia, con más de 5.007 visitantes contabilizados en los ocho primeros meses del año. Por países, destacan Filipinas (1.469) y China (1.117), con India, Indonesia y Japón en una horquilla entre 380 y 109. Desde África, mientras, arribaron a la ciudad olívica casi 2.000 personas, con Marruecos (513) como principal punto de origen de ese continente y desde Oceanía un total de 409, de los que 183 eran australianos.

El listado de países representados en Vigo es mucho más amplio, desde estados de pequeño tamaño como Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein a otros de Oriente Medio como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, pero también gente de Letonia, Bulgaria, Islandia o Tailandia. Buena prueba de que Vigo sigue abriendo puertas en todos los rincones del planeta.