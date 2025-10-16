Reencuentro con el Fraga del siglo XXI

Hablar de Isaac Fraga es hacerlo de una de las figuras más importantes en la industria del cine y el teatro en el noroeste de España. En 1941 presentó uno de sus grandes sueños, un edificio suntuoso que buscaba convertirse en un referente cultural más allá de la ciudad de Vigo. Pero logró algo aún más grande: convertirlo en un icono y un punto de encuentro para la sociedad local. Ese edificio fue el emblemático Teatro-Cine Fraga.

Así comenzaba, ayer, la primera visita guiada por el interior del inmueble, una iniciativa de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra. Entre los primeros afortunados en realizar el recorrido, había dos personas que formaban parte de la historia del lugar: Marisen Fraga y Carlos Costa Fraga, los nietos del productor y empresario. Ninguno habían regresado al edificio desde que cerró sus puertas al público en 2001, hace ya 24 años. «Para mí es restituir algo que sentía que se había perdido», confesó emocionada Marisen al volver a lo que fue su «casa». Ella nació allí mismo, en una época en la que las mujeres todavía daban a luz en la vivienda. Ahora, frente a la puerta principal y con una foto de su infancia en mano, recordó con nostalgia las anécdotas de quien creció hasta los 7 años acompañada del cine: «Aprendí a andar en bici en la famosa terraza». No es la única, las anécdotas en el Fraga forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. «Todo el mundo me habla del ritual de venir los sábados, de tener ya ese vínculo con la taquillera con la que tenía reservada unas butacas», recuerda Marisen para referirse a la importancia social del lugar.

Primeros usuarios durante la explicación de la visita, ayer, en el interior del Teatro Fraga | P. Mina.

Historias que se extienden en el recuerdo del resto de visitantes como Antonio Giraldez, que describe el recorrido como un viaje a su juventud. «Venía al cine a ver los grandes estrenos y también fui cliente de la Sala Nova Olimpia», comenta. Considera que la rehabilitación del edificio es el principio de una gran aventura. El abuelo de Óscar Álvarez trabajó de acomodador en el cine, él no lo llegó a conocer, pero las historias que le contaba su padre siempre eran en ese lugar. Al entrar se le puso «la piel de gallina». Ambos aseguraron estar «muy contentos» de que los vigueses puedan recuperar el emblemático edificio.

Proyecto Teatro-Cine Fraga

El cierre definitivo del Teatro fue el 28 de junio de 2001, cuando Caixa Galicia se convirtió en el propietario del inmueble.Tras esa compra, el edificio ha pasado por distintas propuestas de reforma y reapertura que culminaron en julio de 2024, cuando Xunta y Diputación acordaron pagar 9,3 millones de euros a Abanca para hacerse con el edificio.

«Buscamos que la gente recupere el sentimiento de pertenencia», resaltó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante su intervención previa a la visita. El objetivo es convertir el Teatro Fraga en un referente cultural en el norte de la península. Esperan poder lazar la licitación de la obra a mediados del 2026, mientras tanto realizarán visitas guiadas para «seguir manteniendo vivo el latido del Teatro». Durante el primer mes las plazas estarán reservadas a las personas que se implicaron en el proceso de participación pública A partir de noviembre todos pueden reservar en el 986 118 227.