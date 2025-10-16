El Puerto se consolida como la principal vía de entrada para la fruta sudamericana

Balance muy positivo el que realiza la Autoridad Portuaria de Vigo del servicio puesto en marcha en 2024 por la naviera Hapag-Lloyd que une la terminal de contenedores olívica con la Costa Oeste de Sudamérica y que permite, entre otras, ofrecer un servicio ágil y eficiente en el ámbito de la carga refrigerada, potenciando las importaciones de fruta fresca hacia Vigo desde el otro lado del Atlántico.

Así lo destacó el presidente del Puerto, Carlos Botana, en una reunión de trabajo con representantes de la naviera y de la terminal de contenedores. «Estamos eliminando transbordos y desvíos innecesarios, lo que se traduce en reducir los costes logísticos y un ahorro de tiempo crucial para las empresas. Ofrecemos la ruta más directa y competitiva del Atlántico, nos sitúa a la vanguardia en el transporte de productos perecederos», subrayó Botana.

Asimismo, el servicio, con frecuencia semanal, ha mejorado su fiabilidad con una mayor coordinación interna y, pese al éxito, se está trabajando en conseguir una mayor capacidad con buques de mayor tamaño.