Más del 80% de los pisos de obra nueva se venden por más de 300.000 euros

Las promotoras están acelerando el inicio de la construcción y la comercialización de obra nueva en la ciudad tras la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Concretamente, hay ahora mismo disponibles a la venta 107 viviendas a estrenar en Vigo. La mayoría, en fase ya de obra. El problema es que pese a que la oferta se va ampliando, los precios continúan completamente disparados. Y es que el 82% de esos pisos nuevos cuestan más de 300.000 euros. Es decir, solo hay veinte disponibles por debajo de ese precio. Y los más económicos son, en la mayoría de casos, estudios, bajos exteriores y de dimensiones muy reducidas, la mayoría de ellos sin plazas de garaje.

La promoción que cuenta con más viviendas por menos de 300.000 euros es la del Barrio do Cura. Concretamente, tiene ocho disponibles para ser compradas: un estudio de 63 metros cuadrados por 228.000, otros tres de similar superficie pero que cuentan con terraza y por eso se venden por 260.000 y cuatro pisos de un dormitorio desde 275.000 euros. Este conjunto de apartamentos se encuentran entre los más baratos del Barrio do Cura. Los más caros, en muchos casos algunos considerados de lujo, se han vendido todos.

A punto de cumplirse el primer aniversario del inicio de trabajos relevantes sobre el terreno, el edificio Ardora, uno de los tres con los que contará la promoción, encara ya la construcción del último de sus seis pisos. El bloque consta de 100 metros de longitud que se extienden en la parte más occidental del proyecto hacia O Berbés.

La obra nueva con 24 viviendas que la promotora Amma desarrollará en la Avd. de Beiramar cuenta también con pisos disponibles por menos de 300.000 euros, concretamente con cuatro. Pero hay que tener en cuenta que se trata de los conocidos como «minipisos», todos ellos por debajo de los 55 metros cuadrados, con solo un dormitorio y, además, teniendo que desembolsar 25.000 euros a mayores si se quiere una plaza de garaje.

Los apartamentos más grandes que se pueden adquirir por menos de 300.000 son los de la promoción de Avantaespacia en Esturáns, inmueble que ya está en proceso de construcción. En este caso, se trata de un piso de 92 metros cuadrados (bajo exterior) y otro de 106 con dos dormitorios. Además, cuentan ambos con plaza de garaje incluida en el precio.

Uno de los aspectos que más llama la atención en las promociones de vivienda nueva en Vigo es el hecho de que aunque se levanten en barrios tradicionalmente obreros como O Calvario o Teis, los precios no están en absoluto contenidos. Prueba de ello son las viviendas que la promotora Rafe desarrollará en el número 38 de la calle Aragón, esquina con Redomeira. Se trata de un edificio de seis plantas con un total de 20 viviendas, estando la más barata por 340.000 euros. En el anuncio que se puede ver en Idealista, la promotora justifica esos precios alegando que el edificio está «en una ubicación privilegiada» y cuenta con «materiales de primera calidad».

Una situación similar se vive con la obra nueva que Engel & Völkers desarrolla en la calle Sanjurjo Badía 27. En este caso, los tres pisos más baratos se venden a partir de 290.000 euros y pagando la plaza de garaje aparte.

La mayoría de estas viviendas, que son las más económicas que se pueden adquirir en la ciudad, al menos de obra nueva, se dirigen solo a una persona y, como mucho, a una pareja. Y es que o bien son estudios sin ninguna habitación o pisos con un dormitorio pero con dimensiones muy reducidas. En la mayoría de casos, estos inmuebles se destinan a personas o inversores que los adquieren para ponerlos en alquiler, ya sea tradicional o turístico, para ganar la máxima rentabilidad.

En el resto de promociones, los pisos ya son considerablemente más caros, con precios que van desde los 450.000 euros en algunos casos, como en calle Nicaragua, o incluso a partir de un millón en Montero Ríos.