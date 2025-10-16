Pedagogía sobre el asfalto: la Policía Local enseña a los conductores a trazar la nueva «turboglorieta» de Vigo

La nueva «turboglorieta» de la Avenida de Madrid de Vigo suma labor pedagógica de la Policía Local. Desde esta semana, y ante el elevado número de infracciones que se están cometiendo en su interior –la mayoría por falta de costumbre de los conductores, pero también por carencias en la señalización– varios agentes han reforzado la vigilancia para enseñar a los pilotos a pie de campo la trayectoria que deben realizar cuando se equivocan. Sin multas. De hecho, la glorieta está todavía a prueba y, como avanzó el alcalde, Abel Caballero, no se descarta que pueda haber cambios respecto a la definitiva.

Desde ayer, una patrulla de la Policía Local de Vigo se sitúa, sobre todo en hora punta, en el punto más conflictivo de la «turborrotonda». Justo donde el carril interior se cruza con el central en la salida hacia el seminario. Es ahí donde muchos conductores atraviesan la línea continua para poder seguir hacia O Porriño en lugar de corregir el error dando otra vuelta a la «turborrotonda» para situarse bien. Esta infracción, que no está siendo denunciada, conllevaría una multa de 200 euros.

A mayores, los agentes que están tratando de ayudar a los pilotos a acostumbrarse a tomar bien la «turboglorieta» están colocando conos para disuadirlos de atravesar la línea continua. De esta forma, todos aquellos que se equivocan, son guiados por los agentes para que continúen girando para posicionarse bien y poder salir hacia O Porriño.

¿Mala señalización?

Si bien es cierto que una vez que se entra de forma errónea en la «turboglorieta» es posible rectificar sin necesidad de atravesar la citada línea continua, son muchas las quejas que apuntan a una insuficiente señalización antes de llegar a la «turborrotonda» saliendo de Vigo.

Entre las deficiencias en la señalización estaría la de que los conductores se topan con el primer cartel que informa de los movimientos que podrán realizar dentro de la «turboglorieta» justo cuando una línea continua les impide ya cambiarse de carril. Por ello, los pilotos que salen de Vigo para ir hacia O Porriño y circulan por el carril izquierdo se ven obligados a entrar por el interior de la «turboglorieta», lo que les impide salir luego de frente, y deben dar una vuelta entera a la rotonda. Esta maniobra, además, afecta a la fluidez del tráfico.

Igualmente, expertos consultados por este periódico, consideran que el citado carril interior de la «turboglorieta» debería, al igual que el central, dar salida también hacia O Porriño, reservando el derecho (como sucede en la turboglorieta de Coia) para girar solo a la derecha y salir hacia Raposeira.

En sentido contrario, en el de entrada a Vigo, no se producen tantos problemas ya que en el acceso a la «turboglorieta» confluyen los mismos carriles que dentro de ella, dos. Y tanto el interior como el exterior permiten continuar de frente, que es el sentido de la circulación con más vehículos en esta intersección.

¿Cómo se tiene que circular?

Para adaptarse esta «turboglorieta», una recomendación a la que deben atender todos los conductores es la de olvidarse de algo que se enseña en las autoescuelas: aferrarse al carril derecho para evitar responsabilidades en caso de accidente no es posible. Y, en la práctica, no debería serlo en ninguna rotonda. Portugal, por ejemplo, lo deja ya claro en su Código de Circulación, incluso con multas. En España, sin embargo, nada en su Código de Circulación impide dar una vuelta completa por el carril derecho.

Anotada la primera recomendación, los conductores deben tener en cuenta que para no liarse en la nueva «turborrotondas» de Vigo deben elegir antes bien el carril por el que entran. Una vez dentro, tendrán que seguir la trayectoria marcada por las líneas continuas. De lo contrario, no solo cometerán una infracción, sino que podrían colisionar con otro vehículo.

De esta forma, saliendo de Vigo por la Avenida de Madrid hacia O Porriño, hay tres opciones para tomar bien la nueva glorieta ubicada en el cruce con Gandarón y Raposeira.

Carril de la izquierda (interior): para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño.

para ir hacia Gandarón, realizar un cambio de sentido o dar una vuelta entera para cambiarse de carril si el conductor ha entrado de forma errónea en este carril que no permite continuar hacia O Porriño. Carril central: solo para seguir de frente hacia O Porriño.

solo para seguir de frente hacia O Porriño. Carril derecho: para girar hacia Raposeira, continuar hacia O Porriño o entrar en el hipermercado Alcampo.

En sentido contrario, de O Porriño hacia Vigo, es más sencillo, ya que solo hay dos carriles:

Carril izquierdo (interior): para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central).

para continuar de frente hacia Plaza de España, ir hacia Raposeira o realizar un cambio de sentido (desplazándose dentro de la rotonda hacia el carril central). Carril derecho: para seguir hacia Plaza de España o girar a la derecha hacia Gandarón.

Los movimientos llegando desde Raposeira o Gandarón son similares. Pero a mayores, desde ambos cruces se habilitarán dos accesos directos a la Avenida de Madrid que permitirán no entrar en la «turboglorieta» si se sale de Gandarón hacia la Plaza de España y de Raposeira hacia O Porriño (desde esta última salida se podrá acceder también directamente al hipermercado Alcampo.)