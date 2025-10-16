De convivencia salesiana

Esta ciudad es diversa, múltiple, poliédrica en los colectivos que lo forman, y estos que veis pertenecen a la asociación Antiguos Alumnos Salesianos, que celebraron su anual convivencia-retiro en el convento de las Madres Benedictinas de Trasmañó. En esta ocasión se dieron cita 25 personas que finalizaron su encuentro con una vespertina Eucaristía en la bonita y acogedora capilla del Monasterio.

Llega la cena de Club de Campo para Cáritas

Porque detrás de cada cifra, hay una historia. Y detrás de cada historia, alguien que decidió no mirar hacia otro lado, que no escondió su indiferencia bajo la macarra disculpa de que las ong despilfarran; que respondió a ese impulso natural de ayudar. Por eso Cáritas pudo estar en la dana, en inmigración, pobreza, exclusión y por eso, como cada año un grupo de personas anonimas, organizan una cena-baile a favor de Cáritas para recaudar fondos, pues Cáritas asiste y ayuda cada día a más personas que llaman a su puerta. Se celebrará el próximo 24 de octubre (viernes) a partir de las 21.00 horas, en el club de Campo de Vigo, a 65 euros persona, con el menú que aportan empresas, los vinos que cede Adegas Val Miñor. Se trata de conseguir el mayor número de personas posible que colaboren bien con su asistencia o Fila Cero (ES29 2080 5000 6830 4054 6837) en esta noble causa; y comuniquen por guasap a los teléfonos 670231924 o 600654708 el número de comensales que van en cada mesa. Con lo poco se hace lo mucho.

Cena benéfica en favor de Cáritas Vigo celebrada en 2024 / José Lores

Se fue Paulino J. García «Paul»

El tiempo no pasa de modo gratuito y hace unos días se nos llevó a nuestro colega Paulino J. García. Aquella generación de periodistas que conoció el franquismo desde la pluma y vivió la Transición, ya jubilada hace años, nos va dejando poco a poco y hace unos días fue «Paul» el que se fue. Periodista en El Pueblo Gallego de Sindical y Sucesos, periódico de la Prensa del Movimiento que conoció la libertad en su última etapa con Juan Francisco Herrera antes de su cierre, pasó luego a FARO DE VIGO con Francisco Armesto a la sección de Sucesos, donde alcanzó gran popularidad entre los lectores. Al ser personal laboral de la Administración como todos los procedentes de Prensa del Movimiento, después fue destinado a diferentes gabinetes de prensa entre los que destaca su labor en la Junta del Puerto con Torea y Elena Espinosa. Llevó, ya como iniciativa privada, la campaña de prensa de Avelino Fernández a la Alcaldía de Nigrán y dejó siempre un rastro de buen humor y camaradería. Adiós a un colega.