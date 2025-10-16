Torres destaca el papel fundamental del Puerto de Vigo en alimentación

Operadores públicos y privados de todos los Puestos de Control Fronterizo (PCF) de España se han reunido este jueves en Vigo en la II Jornada nacional sobre controles oficiales en el tráfico internacional de mercancías, en la que el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor las mejoras llevadas a cabo para facilitar el trabajo de estos puestos, entre ellas la unificación de las inspecciones.

El ministro, encargado de inaugurar la jornada junto con el alcalde y otras autoridades, destacó que este encuentro «consolida» esas mejoras y permitirá avanzar en la coordinación de las diferentes administraciones en beneficio del funcionamiento de los puertos y terminales con PCF.

Torres resaltó en su intervención que Vigo supone una pieza esencial de una red de puertos de gran relevancia estratégica para el comercio internacional. «Es el puerto de la alimentación, por el volumen de importación de productos de origen animal y, sobre todo, por ser una potencia mundial en el sector pesquero», señaló.

Destacó que, tras muchos años de peticiones, el Gobierno dio luz verde a la unificación de criterios en las inspecciones, con la coordinación de los ministerios de Política Territorial, Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación. La orden ministerial que lo ha hecho posible, precisó, «ha significado una mejora ostensible, sobre todo para la ciudadanía, en todo lo que son los productos que entran a través de los puertos que son fundamentales para la economía». El ministro recordó que la red de puertos relevantes de España genera 24.300 millones de euros y 250.000 empleos.

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, puso en valor el papel fundamental de los puertos en un mundo globalizado, y lamentó que, en el momento actual, una potencia como Estados Unidos ponga en jaque el comercio internacional utilizando los aranceles y gravámenes como forma de «obstaculizarlo».