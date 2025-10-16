Una conocida marca de cosméticos reta en Madrid a las Navidades de Vigo: «Mi pelo brillará más que tus calles»

Las Navidades de Vigo, de las que ya multitud de vecinos hablan por la temprana instalación de los adornos por cada rincón de la ciudad, tienen un nuevo 'competidor'. Esta vez no ha sido otra urbe española la que ha retado a Abel Caballero y su afán navideño, sino una marca de cosméticos que ha instalado una lona gigante en pleno Madrid.

«Querida Vigo: estas Navidades mi pelo brillará más que tus calles», reza el anuncio al aire libre de L'Oréal Paris, concretamente en la avenida de América, que pretende promocionar la venta de su nuevo producto capilar.

Esta estrategia ha ido de la mano de la agencia de publicidad Putos Modernos, que saltó a la palestra hace más de dos años tras una divertida campaña realizada con la firma de agua gallega Fontecelta. «Podríamos decir que somos la mejor agua de Galicia pero no queremos cabreiroar a la competencia», espetaron en una serie de vallas publicitarias repartidas por Galicia. Cabreiroá no dejó pasar la oportunidad y se sumó a la 'broma' con carteles colocados justo al lado: «Para campaña que nos dan feita, a que temos á dereita».