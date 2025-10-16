Leiva actuará en Vigo durante su fin de gira 'Tour Gigante'

Leiva acaba de anunciar que Vigo está entre las ciudades en las que actuará en su final de gira del 'Tour Gigante', durante el año 2026. En concreto, el artista madrileño recalará en la urbe olívica el próximo sábado 4 de julio del año que viene, a las 22.30 horas, un concierto que se celebrará en el Muelle de Trasatlánticos del Puerto de Vigo.

Tras el concierto previsto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 8 de noviembre, Leiva cerrará la primera parte de su gira en España para iniciar su tour latinoamericano, en este 2025, con conciertos en Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México.

Los más de 250.000 asistentes que ya han podido atestiguar el que está siendo el mejor espectáculo audiovisual de la carrera de Leiva, tendrán una oportunidad de despedirse del 'Tour Gigante' el próximo 2026 con los conciertos del fin de gira anunciados en España, cuyas entradas ya están a la venta. Zaragoza, Cádiz, Oviedo, Torrevieja y Madrid completan el mapa de actuaciones, junto a Vigo, poniendo la rúbrica a su recorrido geográfico musical en el Movistar Arena de la capital de España, el 30 de septiembre.

Precio de las entradas

El coste de las localidades para presenciar la actuación del autor de 'La Llamada' o 'Lady Madrid' en el Muelle de Trasatlánticos es de 43 euros, aunque el precio final asciende a 47,30 euros, con los gastos de gestión. Los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto y con autorización firmada, mientras que los menores que tengan 16 y 17 años podrán acudir solos y con la autorización firmada.

Galicia es una de las plazas más visitadas por el exPereza, que este pasado verano, además de su habitual bolo en el Náutico de San Vicente, también actuó en el Festival Costa Feira, de Sanxenxo.

Leiva encandila a Castrelos con un directo lleno de emoción y sentimiento / José Lores

El músico ya visitó Vigo en 2022, como parte del cartel de las fiestas veraniegas de la ciudad olívica, un concierto celebrado en el auditorio de Castrelos y que formó parte de la gira 'Cuando Te Muerdas el Labio Tour'.