Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una labor clave para garantizar la calidad

Una labor clave para garantizar la calidad |

Una labor clave para garantizar la calidad |

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, supervisó el trabajo del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto y destacó que desarrolla una labor «fundamental».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents