La humanización de San Roque, ya en marcha
El Concello puso en marcha los trabajos de humanización de la rúa San Roque en el tramo comprendido entre Gregorio Espino y Reiseñor, una actuación con un presupuesto de casi dos millones con la que se ampliarán aceras, se generará una plaza nueva y se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento. El alcalde, Abel Caballero, destacó la calidad de la obra y la Diputación le recordó que es la institución provincial la que aporta la mayor parte del presupuesto.
