Hallan a un hombre que llevaba varios días muerto en su vivienda
La investigación policial y judicial inicial sobre el caso de un hombre de entre 59 y 60 años de edad hallado fallecido el martes en su piso de la calle Fotógrafo Luis Ksado de Vigo descarta una muerte violenta. Tenía un golpe en la cabeza y había restos de sangre en la vivienda, pero era una herida superficial que no es causa de la muerte. Se sospecha de causas naturales. El hombre llevaba varios días fallecido en la casa.
