Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una felicitación centenaria

Amelia y su familia con Caballero.

Amelia y su familia con Caballero.

La viguesa Amelia Cerqueira Cruces cumplió este miércoles 100 años rodeada de sus dos hijas, dos nietos, un yerno y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a quien había confesado tener «curiosidad» en conocer personalmente, algo que logró ayer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents