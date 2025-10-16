Una felicitación centenaria
La viguesa Amelia Cerqueira Cruces cumplió este miércoles 100 años rodeada de sus dos hijas, dos nietos, un yerno y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a quien había confesado tener «curiosidad» en conocer personalmente, algo que logró ayer.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo