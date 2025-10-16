Desembarco estadounidense en Vigo: 3.000 pasajeros a bordo del crucero 'Emerald Princess'

Siguiendo la estela del Regal Princess, de reciente visita, este jueves atracó en Vigo su 'hermano menor', el Emerald Princess, en el que sus 2.914 pasajeros de mayoría estadounidense, según datos de Vigo Atlantic Cruise Terminal, se disponen a cruzar el Atlántico en crucero intercontinental que los devolverá a su país.

El Emerald Princess arribó consignado por Antares dentro de una travesía de dos semanas entre Southampton y Miami en la que antes de atracar en Vigo lo había hecho en Le Havre y Bilbao. Desde aquí el buque pondrá rumbo a su destino vía Funchal.

De 113.561 toneladas brutas y 289 metros de eslora por 50 de manga, el Emerald Princess hacía tres años que no nos visitaba y con esta escala se despidió de Vigo sin fecha de regreso, ya que al menos los próximos dos años estará dedicado a navegar por Alaska y la costa Oeste de los EE. UU. El próximo domingo se espera el Independence of the Seas en una escala también con sabor a despedida.