Castrelos afina su maquinaria para los conciertos del próximo verano: serán al menos 10

Con más anticipación de lo habitual para garantizar que será una edición inolvidable, pero Castrelos ya afina su programa musical del próximo verano. El Concello de Vigo inició este jueves la tramitación para contratar a los artistas que actuarán en 2026 en el Auditorio del parque homónimo. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien detalló un proceso que será mediante concurrencia competitiva.«Queremos al menos 10 conciertos, aunque ciertamente siempre son más y esto será un mínimo», reseñó ante la incorporación habitual de eventos de ópera, teatro o carácter infantil a los recitales más multitudinarios del «Vigo en Festas».

El regidor recordó el «gran atractivo» que tienen estos eventos que deberán constar de una duración mínima de 90 minutos y que volverán a traer grupos o solitas de una «trayectoria notable» a nivel nacional e internacional. Eso sí, manteniendo en todo momento una característica que a él «le entusiasma»: su gratuidad y precios populares para las reservas.

Precios y condiciones

Así, las productoras deberán mantener las tarifas de entre 5 y 15 euros para la platea inferior, mientras que el graderío exterior seguirá siendo a coste cero. «Que una familia tenga que pagar 100 euros por cada entrada es un coste significativo y por eso los paga el Ayuntamiento», añadió. Esta edición sumará un importante aliciente al ser la última antes de las próximas elecciones muncipales que tendrán lugar en mayo de 2027.Así, teniendo en cuenta los precedentes, no se descarta un aumento en el nivel de los artistas y el importe de los cachés.

Entre las condiciones impuestas para la oferta está el derecho de exclusividad y el compromiso de no programar el mismo espectáculo en un radio de 35 kilómetros. Esto permitiría que cabezas de cartel del Son do Camiño, Portamérica o Coliseum de A Coruña puedan repetir en Castrelos ese verano... pero con menor coste.