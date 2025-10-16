La carrera del AVE al Miño acelera

¿Quién llegará primero con la línea de Alta Velocidad al río Miño? O lo más importante, ¿cuándo?. España y Portugal suman pequeños avances para que esta infraestructuras, prometidas desde hace más de un cuarto de siglo, puedan ser una realidad la próxima década. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, valoró positivamente que el Ministerio de Transportes adjudicase por 835.384 euros los estudios de viabilidad entre Porriño y la frontera con el país vecino. «cuando Portugal llegue a Valença, nosotros estaremos esperando en Tui», añadió el regidor en referencia al punto de encuentro por determinar y los titubeos del ejecutivo luso en el desarrollo de la línea entre Lisboa, Oporto y Galicia.

Y a pesar de que el estudio informativo de la Salida sur alcanza los 15 meses de retraso acumulado, Caballero pidió a Alfonso Rueda que «felicitase» al Gobierno por cumplir con sus compromisos con el territorio.

Críticas del PP

Sin embargo, éste ha sido cuestionado por la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, quien apunta que el nuevo informe no estará listo hasta dentro de dos años. «¿Nos pueden decir entonces cómo pretenden redactar los proyectos, licitar las obras y ejecutarlas para cumplir su promesa de poner en servicio el AVE Vigo-Portugal en el año 2030?», cuestionó recordando los plazos necesarios para este tipo de obras e ironizó: «Menos mal que solo tienen que construir 23 kilómetros de línea de alta velocidad» frente a los más de 120 por parte la parte portuguesa.

Mientras , la carrera acelera, aunque a velocidad moderada.