El BNG critica que no se gaste en arreglar calles
El BNG alerta del «estado lamentábel e de abandono» de las calles y caminos de la ciudad. La formación nacionalista acusa al gobierno municipal de no gastar los fondos previstos para mantenimiento, cifrando en un 96% los recursos sin utilizar, por lo que exige un giro en el modelo de gestión municipal.
