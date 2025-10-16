Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG critica que no se gaste en arreglar calles

El BNG alerta del «estado lamentábel e de abandono» de las calles y caminos de la ciudad. La formación nacionalista acusa al gobierno municipal de no gastar los fondos previstos para mantenimiento, cifrando en un 96% los recursos sin utilizar, por lo que exige un giro en el modelo de gestión municipal.

