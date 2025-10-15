Los taxistas ya planean una manifestación contra Uber en Vigo

Los taxistas de Vigo llevan desde junio en alerta ante la llegada de decenas de VTC, sobre todo Uber. Son vehículos sin licencia para ejercer dentro de los límites urbanos. Solo pueden hacer traslados entre municipios. Con todo, no cumplen y la Policía Local ya sancionó a más de una veintena. Ellos justifican su presencia diciendo que se trata de un vacío legal. Ante su persistencia, la semana pasada, cuando se celebraba Conxemar en la ciudad, los taxistas estuvieron a punto de manifestarse. La Policía Local dijo que vigilaría la zona, por lo que esperaron.

Ahora, al observar que los VTC siguen trabajando, decidieron pedir permiso a la Delegación del Gobierno para manifestarse y hacer una «marcha lenta». Cuentan con el apoyo de compañeros de otras ciudades gallegas que se unirían en su misiva.

A la izquierda, un VTC en la zona de taxis de Vialia. / P.C.

Revocaciones

Además, algunos de ellos solicitaron por su cuenta a la Xunta la revocación de la autorización de vehículos con conductor que observaron ejercer en los límites urbanos de Vigo más de tres veces, pese a atener sanciones por hacerlo.

Desde la patronal, Unauto, aseguran que presentan recursos contra todas las que reciben. «No olvidemos que estamos amparados en una autorización de transporte legal», aseguran.