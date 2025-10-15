Puente vuelve a descartar el rescate de la AP-9, salvo que lo fuerce un juez

Nuevo portazo del ministro de Transportes, Óscar Puente, a acatar el dictamen motivado de la Comisión Europea que certifica la ilegalidad de las prórrogas de las concesiones de la AP-9 gallega y de la AP-66 asturiano-leonesa y proceder al rescate de las mismas, lo que permitiría eliminar los peajes que se pagan. En el Congreso, en una respuesta a un diputado asturiano de Sumar, Puente dejó claro que el Gobierno central no moverá ficha salvo que, llegado el momento, sea un magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que lo obligue con una sentencia.

Refiriéndose en todo momento a la AP-66, aunque el caso es totalmente extrapolable al de la AP-9, Puente explica que un rescate de la concesión es inasumible y que la alternativa del Gobierno es incidir en la política de bonificaciones a los conductores, que permite a las concesionarias seguir facturando de manera indirecta a cargo de las arcas públicas.

«Todas las iniciativas que tomemos tendrán siempre tres rectores: la seguridad jurídica, la sostenibilidad económica y la defensa del interés público. La realidad es que nosotros hemos puesto en marcha un sistema de bonificaciones que hace que el peaje sea menos gravoso, eso es lo que puede hacer España. Rescatar una concesión tiene unas connotaciones de carácter jurídico y económico muy importantes que el Gobierno no puede adoptar. La Comisión Europea ha emitido un dictamen que no es vinculante y tendrá que ser el TJUE el que diga si hubo o no ilegalidad. Mientras tanto, seguiremos bonificando», finalizó el ministro de Transportes.

Puente, además, se mostró sorprendido con que el PP se haya subido al carro de las reclamaciones cuando fue el Gobierno del popular José María Aznar el que aprobó la prórroga ahora cuestionada por Bruselas. «No me sorprende que ustedes (refiriéndose a Sumar) o el PSOE reclamen la liberación del peaje, pero sí me sorprende el concurso del PP», añadió.

Sobre por qué otras autopistas estatales están eliminando peajes y la AP-9 y la AP-66 no, Puente argumentó que «la política de este Gobierno en materia de peajes es muy clara, siempre con el mismo criterio, y que implica que cuando vence una concesión, la decisión es la de no renovarla».

La pregunta parlamentaria de la sesión de control no cerrará el caso de las autopistas, ya que está previsto que se debatan próximamente diferentes iniciativas por diputados gallegos y asturianos.