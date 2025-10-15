Los alquileres rompen otro techo en Vigo, ya con la renta media por encima de los 720 euros

No solo la meteorología dejó un verano caliente en Vigo, sino que también el mercado de la vivienda vivió un tórrido trimestre entre julio y septiembre que deja los precios del alquiler en la ciudad en máximos históricos y que se diferencia de lo que sucede en la ciudad de A Coruña, donde se nota una ralentización con una ligera bajada coincidiendo con la entrada en vigor de la declaración como zona tensionada.

Según los datos del último análisis trimestral elaborado por el Observatorio da Vivenda de Galicia para las ciudades y sus áreas metropolitanas, el precio medio de los 1.161 contratos suscritos entre julio y septiembre en Vigo ascendió a 722 euros mensuales, por lo que por primera vez el conjunto del municipio supera los 700 euros de media, cifra que en Galicia hasta ahora solo había alcanzado A Coruña.

La evolución en lo que va de año es preocupante, ya que entre el último trimestre de 2024 y el tercero de 2025, el importe medio de los arrendamientos se ha disparado casi un 11%, al pasar de 652 a 722 euros, siempre según los datos de las fianzas depositadas por los propietarios en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), mientras que, respecto al trimestre anterior, el incremento ha sido de 37 euros, por encima del 5%.

Esta fuerte subida registrada en la ciudad olívica ha ampliado la brecha de precios con los municipios de su entorno, que se están convirtiendo en refugio de muchos ciudadanos que no pueden permitirse pagar cantidades tan elevadas en Vigo, todo pese a que también los alquileres del área metropolitana están cerca de los 600 euros mensuales de media, cifra que muestra un ligero descenso respecto al trimestre anterior.

Entre julio y septiembre, la media de los alquileres de la zona de influencia de Vigo se situó en 587 euros, lo que supone que haya una variación del 23% con la renta media de la urbe en el mismo período.

Ese porcentaje es únicamente superado en Galicia por la diferencia que se registra en Lugo y su entorno, donde la variación supera el 42%. En Ourense, por suparte, los precios oscilan un 20,2%, mientras que, en las restantes urbes de la Comunidad, la horquilla se sitúa entre el 13,9 y el 15,7%.

Más contratos

El alza de precios en el mercado del alquiler en Vigo va de la mano de una subida de los contratos firmados en los nueve primeros meses de 2025 en relación al mismo período del año anterior, pasando en la ciudad de 3.209 a 3.435 (un 7,04% más), mientras que, en el conjunto del área metropolitana, los arrendamientos aumentaron desde los 1.171 a los 1.399, un 19,4% más. Se mantiene así la tendencia ya atisbada en los trimestres anteriores, en los que el crecimiento de los alquileres firmados en los municipios del entorno de Vigo es casi tres veces mayor que el de la propia ciudad.

Por concellos, Porriño se consolida como el municipio del área donde se firma un mayor número de contratos por detrás de Vigo, pero que términos relativos (por cada 1.000 habitantes) está incluso por encima, con un precio medio del alquiler en el tercer trimestre de este año de 579 euros, un 20% menos del registro olívico. En el extremo contrario, en los concellos de Nigrán y Gondomar, los contratos formalizados entre julio y septiembre tuvieron rentas medias más elevadas que en Vigo, según los datos autonómicos.

