El plurilingüismo no llega a un tercio de centros públicos y sí al 90% de concertados

La diversidad que se procura en las aulas no versa solo sobre el alumnado. La Consellería de Educación también quiere extenderlo al ámbito lingüístico, por ello pone a disposición de los centros numerosos programas para fomentar lenguas como el Inglés, Francés o Portugués más allá de la carga lectiva propia del curso. El proyecto más ambicioso es la Rede de Centros Plurilingües, que consiste en impartir materias no lingüísticas –desde Biología a Educación Física o Plástica – en otros idiomas al menos durante un tercio de su horario.

Esta modalidad se implantó por primera vez en el curso 2010/2011; quince años después ha llegado a muchos centros educativos de Vigo pero de forma muy dispar si miramos a su titularidad. Y es que por cada colegio público plurilingüe hay tres concertados, centros privados financiados por la Xunta.

Concretamente, este modelo casi no llega a un tercio de los CEIP o IES del municipio: solo 20 de los 60 centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria son plurilingües. Frente a esto están los concertados, donde el 90% de ellos –36 de 40– sí llevan el apellido «plurilingüe».

Llama la atención que ni uno solo de los 16 institutos públicos de Vigo integran este modelo, presente en la práctica totalidad de los CPR (colegios concertados).

Ayer el DOG recogía el número de centros autorizados a integrar esta Rede de Centros Plurilingües y en el caso de los públicos, tan solo una escuela infantil, la EEI Rúa Hernán Cortés, se sumó. Es más, en los últimos cinco cursos, solo seis colegios vigueses se han incorporado.

Lo cierto es que el proyecto plurilingüístico, que es totalmente voluntario, se concibe como un vehículo para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado al comprender sobre todo el inglés como una competencia clave. Tanto es así que a partir de este 2025 el reconocido informe PISA evaluará también el nivel de inglés de los escolares.

A priori, y según los datos que figuran en la propia web de la Consellería, la apuesta de los colegios concertados por la enseñanza en lenguas extranjeras es indiscutible; ejerciendo como reclamo para las familias e introduciéndolo en materias como Educación Plástica o Física con mayores y mejores posibilidades comunicativas y de interacción para el alumnado, que de esta forma puede ejercitar las competencias orales que habitualmente en la clase ordinaria no se hace.

Horarios de Inglés

Actualmente, un alumno de Educación Primaria tiene, en 1º y 2º, dos horas de Lengua Extranjera; mientras que de 3º a 6º las horas lectivas aumentan a 3 semanales. En el caso de la ESO, se mantienen estas tres horas semanales de Lengua Extranjera, habitualmente el Inglés.

Junto al plurilingüismo, la Xunta pone a disposición de los centros educativos otros modelos para fomentar la diversidad lingüística como son las secciones bilingües y las auxiliares de conversación; recursos que son empleados preferentemente por los institutos públicos en detrimento de la red plurilingüe. Estos auxiliares, de diversas nacionalidades, apoyan el aprendizaje de idiomas mayoritariamente en centros plurilingües, escuelas oficiales de idiomas y centros educativos con secciones bilingües.