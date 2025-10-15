«Peiraos do Solpor» quema etapas
Los trabajos de la estructura en Cardama continúan a buen ritmo
El proyecto «Peiraos do Solpor» impulsado por el Puerto de Vigo sigue quemando etapas y su estructura, que está siendo fabricada en el astillero vigués Cardama, es cada vez más visible en la ría, con el objetivo de que la actuación al completo esté completamente lista y abierta a la ciudadanía en el primer semestre del próximo año.
La estructura en fabricación albergará el faro y el observatorio submarino, sometidos a exigentes pruebas para garantizar su estanqueidad y la resistencial al oleaje. Todo precisa un cuidado al milímetro para evitar cualquier tipo de problema.
«Peiraos do Solpor» cuenta con un presupuesto superior a los cinco millones y está enmarcado en la estrategia Blue Growth que ha hecho suya la Autoridad Portuaria de Vigo siguiendo «estrictos criterios de protección ambiental». Asimismo, buscar acercar la importancia de la biodiversidad marina a toda la ciudadanía.
